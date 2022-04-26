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На астраханской трассе произошел смертельный замес с участием четырех машин: кадры ДТП

Страшное ДТП произошло накануне на автодороге Волгоград-Астрахань. По данным регионального УМВД, водитель предположительно "Тойота Камри" не убедился в безопасности обгона и спровоцировал выезд движущегося по встречке "ВАЗа" на правую обочину.

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