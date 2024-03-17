Знай наших! 16 марта в р. п. Новый Рогачик прошел чемпионат и первенство Волгоградской области по прыжкам на акробатической дорожке.
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Знай наших! 16 марта в р. п. Новый Рогачик прошел чемпионат и первенство Волгоградской области по прыжкам на акробатической дорожке.