Детский сад с условиями для инклюзивного воспитания построят в поселке Боброво

В микрорайоне Восточное Бутово рабочего поселка Боброво Ленинского округа построят детский сад на 225 мест, где дети с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата смогут заниматься вместе с обычными сверстниками.
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