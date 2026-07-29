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Детский сад с условиями для инклюзивного воспитания построят в поселке Боброво

Детский сад с условиями для инклюзивного воспитания построят в поселке Боброво

В микрорайоне Восточное Бутово рабочего поселка Боброво Ленинского округа построят детский сад на 225 мест, где дети с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата смогут заниматься вместе с обычными сверстниками.

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