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Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"

Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокус Сити"

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о выплате компенсаций Москвой и областью пострадавшим в "Крокусе".В своём телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы вместе с областью окажут поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус Сити Холле".

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