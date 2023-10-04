Зарплаты палачей в СССР: сколько получали в «расстрельных командах» НКВД

В СССР смертный приговор всегда применялся как наказание за определенные преступления. Для исполнения приговоров существовал специальный аппарат, включающий расстрельные команды, состоящие из пяти человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии