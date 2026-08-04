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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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11.00 давали на крупную победу «Ростова» над «Акроном» (4:0). Тольяттинцы пропустили 11 мячей в 3 матчах сезона

«Ростов» разгромил «Акрон» (4:0) на выезде в Фонбет Кубке России. Перед игрой букмекеры давали коэффициент 11.

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