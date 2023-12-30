Пермяк попал под суд, врезавшись на теплоходе в другое судно

Жителя Перми осудили за экскурсии на теплоходе, не отвечающие требованиям безопасности. У мужчины не было права управления судном, оно не имело документов на годность к плаванию, а сам подсудимый врезался на нем в другой теплоход, что привело к травмам пассажиров, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.