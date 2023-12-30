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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Пермяк попал под суд, врезавшись на теплоходе в другое судно

Жителя Перми осудили за экскурсии на теплоходе, не отвечающие требованиям безопасности. У мужчины не было права управления судном, оно не имело документов на годность к плаванию, а сам подсудимый врезался на нем в другой теплоход, что привело к травмам пассажиров, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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