Пермяк попал под суд, врезавшись на теплоходе в другое судно

Жителя Перми осудили за экскурсии на теплоходе, не отвечающие требованиям безопасности. У мужчины не было права управления судном, оно не имело документов на годность к плаванию, а сам подсудимый врезался на нем в другой теплоход, что привело к травмам пассажиров, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
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