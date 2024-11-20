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Эксперт Кленина рассказала, как экологично избавиться от ненужной одежды

Эксперт Кленина рассказала, как экологично избавиться от ненужной одежды

Старую или ненужную одежду рекомендуется передавать в церковь либо в благотворительные организации для помощи нуждающимся, отдавать в приюты или отправлять на переработку, сообщила РИА Новости эксперт в области устойчивого развития и ESG Надежда Кленина.

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