Jon Stewart has at least two more years to find a moment of zen amid the political madness.Jon Stewart has at least two more years to find a moment of zen amid the political madness.
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