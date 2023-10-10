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Русская весна

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ВВС Израиля начали адские бомбардировки, руша дома, люди гибнут целыми семьями +(ВИДЕО, ФОТО)

ВВС Израиля начали адские бомбардировки, руша дома, люди гибнут целыми семьями +(ВИДЕО, ФОТО)

Рано утром авиация ЦАХАЛ нанесла серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. В городе Бейт-Лахия при бомбардировке в одном из домов погибла семья из 14 человек, сообщает агентство WAFA.

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