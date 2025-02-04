Прогноз погоды в Крыму на 4 февраля ❄️ В Симферополе 0 и небольшой снег В Севастополе +3 и небольшой снег В Евпатории +3 и небольшой снег В Черноморском +3 и небольшой снег В Джанкое +2 и небольшой снег В Ялте +3 и малооблачно В Алуште +4 и небольшой дождь В Керчи +2 и небольшой снег В Армянске +2 и небольшой снег В Красноперекопске +2 и небольшой снег В Бахчисарае +2 и небольшой снег В Феодосии +3 и небольшой снег В Судаке +3 и небольшой снег Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.