❗️ Морпехи Черноморского флота с помощью дронов уничтожили лодку ВСУ Лодка противника была обнаружена на правом берегу Днепра.
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❗️ Морпехи Черноморского флота с помощью дронов уничтожили лодку ВСУ Лодка противника была обнаружена на правом берегу Днепра.