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Царьград

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Леонов обратился к главам МВД и СК для расследования гибели фельдшеров в ДТП

Леонов обратился к главам МВД и СК для расследования гибели фельдшеров в ДТП

Председатель комитета Госдумы Сергей Леонов просит глав МВД и Следственного комитета взять под личный контроль расследование ДТП в Белгороде, где погибли два фельдшера.

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