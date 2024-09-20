Колпакиди: Ноги у операции с пейджерами в Ливане растут со времен индейцев

Историк Александр Колпакиди заявил, что операция по подрыву пейджеров в Ливане похожа на историю с одеялами из карантинного барака, которая произошла во время осады индейцами британского форта в 1763 году.
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