Bloomberg: Канада обвинила КНР в тайных полицейских операциях

Власти Канады полагают, что Китай якобы проводит «тайные полицейские операции» на ее территории с тем, чтобы держать под контролем китайскую диаспору в стране, пишут обозреватели Альберто Нарделли, Алекс Уикхэм и Лора Диллон Кейн в статье для Bloomberg.
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