Bloomberg: Канада обвинила КНР в тайных полицейских операциях

Власти Канады полагают, что Китай якобы проводит «тайные полицейские операции» на ее территории с тем, чтобы держать под контролем китайскую диаспору в стране, пишут обозреватели Альберто Нарделли, Алекс Уикхэм и Лора Диллон Кейн в статье для Bloomberg.