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Рогов: ВС РФ уничтожили систему ПВО IRIS-T в подконтрольном Украине Запорожье

Рогов: ВС РФ уничтожили систему ПВО IRIS-T в подконтрольном Украине Запорожье

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье была уничтожена немецкая установка противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

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