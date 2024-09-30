Рогов: ВС РФ уничтожили систему ПВО IRIS-T в подконтрольном Украине Запорожье

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье была уничтожена немецкая установка противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.
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