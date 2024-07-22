Противник публикует обзорную экскурсию своего уничтоженного ГАЗ-66 с зенитной установкой ЗУ-23-2, предполагая что поразил его дрон-камикадзе «Ланцет».
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Противник публикует обзорную экскурсию своего уничтоженного ГАЗ-66 с зенитной установкой ЗУ-23-2, предполагая что поразил его дрон-камикадзе «Ланцет».
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