WP отвергла возможность прямой конфронтации между США и РФ из-за поражения Украины

США не рискнут вступить в прямую конфронтацию с Россией, если Украина проиграет в конфликте. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Washington Post Джейсон Уиллик в своей статье в воскресенье, 5 ноября.
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