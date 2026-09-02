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Царьград

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Politico: Белый дом призвал космические компании США пропустить саммит

Politico: Белый дом призвал космические компании США пропустить саммит

Белый дом призвал американские космические компании, такие как SpaceX и Astra, пропустить космический саммит в Париже 9-10 сентября 2026 года из-за опасений, что их участие может быть воспринято как поддержка ЕС.

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