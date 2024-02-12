На Урале учитель во время урока сильно ударил девочку-инвалида

В Новоуральске учитель во время урока ударил девочку-инвалида. На записи, опубликованной в сообществе «Вестник_N | Подслушано Новоуральск», видно, как педагог наносит удар по плечу ребенка, от чего она отлетает в сторону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии