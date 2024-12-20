В Думе предложили обязать магазины сделать полки с бесплатной едой для нуждающихся

В своем обращении Миронов отметил, что его фракция предлагает внести в законодательство норму, согласно которой предприятия торговли будут обязаны выделять пространство для так называемых "социальных полок".
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