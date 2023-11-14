США подозревают 100 морских судов в обходе западных санкций в отношении России

Министерство финансов США приступило к расследованию, разослав компаниям по управлению судами уведомления с просьбой предоставить информацию о 100 судах, которые оно подозревает в нарушении западных санкций в отношении российской нефти, пишет Reuters со ссылкой на данные осведомленных источников.