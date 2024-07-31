Украина совершила первые вылеты на F-16

МОСКВА, 31 июля, ФедералПресс. Украина уже использовала переданные ей истребители F-16 в качестве ПВО, это были первые боевые вылеты украинских летчиков на американских самолетах, сообщило британское издание The Telegraph.
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