⚡Штрафы для ИП в России могут поднять в пять раз, заявила кандидат экономических наук Юлия Коваленко.
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⚡Штрафы для ИП в России могут поднять в пять раз, заявила кандидат экономических наук Юлия Коваленко.