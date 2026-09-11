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Аренда Мостового, отказ от Самородова, перехват Дёгтева и переходы Бабкина и Титкова: трансферное окно в РПЛ закрылось

Аренда Мостового, отказ от Самородова, перехват Дёгтева и переходы Бабкина и Титкова: трансферное окно в РПЛ закрылось

В РПЛ закрылось летнее трансферное окно. Команды провели его по-разному. Кто-то, как «Краснодар», решил все вопросы заранее, а, например, «Динамо» искало вингера до последнего дня и подписало сразу двоих.

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