Синоптик Тишковец назвал сроки настоящего бабьего лета в Москве и Подмосковье

До +23 градусов: синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит бабье лето.Жителей Москвы и Центральной России ждёт новая волна тёплой погоды.
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