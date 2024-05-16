ТАЗ: премьера Роберта Фицо ввели в искусственную кому

Премьер Словакии Роберт Фицо сейчас находится в искусственной коме.Словацкий телеканал ТАЗ сообщил о том, что после проведенной операции, которая длилась почти четыре часа, премьер-министра Словакии Роберта Фицо ввели в искусственную кому.