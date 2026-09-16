4.2 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

2. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДДЕЛКИ. В 1873 году Британский музей приобрел древний саркофаг из терракоты, который сразу стал популярным произведением древнего этрусского искусства.
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