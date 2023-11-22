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Саммит G20

22 ноября в онлайн-формате под председательством Индии состоится саммит G20. На нем планирует выступить президент Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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