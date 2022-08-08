В МАИ разработали систему умного обогрева электроники

Фото предоставлено пресс-службой МАИКоманда маёвцев разработала систему умного обогрева электроники. Она сможет продлить время работы автономных устройств, в том числе смартфонов, камер наружного видеонаблюдения, навигаторов, раций, беспилотников в условиях низких и экстремально низких температур.