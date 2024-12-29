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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниэль Кормье: «Спустя три поколения бойцов Джонс все еще в топе. Это похоже на Том Брэди в футболе»

«Как это возможно? Он впервые стал чемпионом в 2011 году. Это безумие, что спустя три поколения бойцов Джонс все еще в топе.

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