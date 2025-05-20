В ряде сельскохозяйственных регионов Крыма могут ввести режим угрозы ЧС

Возможность объявления режима угрозы чрезвычайной ситуации в нескольких сельскохозяйственных регионах Крыма рассматривается министерством сельского хозяйства и правительством Республики Крым, рассказал 20 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в интервью РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии