В сети обсудили атмосферный феномен в Карелии

В группе Myrskynhenki поделились отрывком из книги Ксении Гемп «Сказ о Беломорье». Она рассказала, как наблюдала на побережье Онежского залива Белого моря необычное атмосферное явление — мираж, который поморы традиционно называют «марево».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии