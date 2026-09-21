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ВТО оценила распад мировой торговой системы

ВТО оценила распад мировой торговой системы

Усиление международной торговой системы способно увеличить мировой ВВП примерно на 2,9%, или около $3 трлн (к 2050 году) относительно базового сценария.

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