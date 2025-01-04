Больше половины прибывающих в Петербург бизнесменов – граждане Китая

Однако не все из них приезжают с деловыми целями Согласно статистике погранслужбы России, в Петербург за прошедший 2024 год с бизнес-визами приезжали почти 300 тысяч иностранцев, большинство из которых граждане Китая, пишет «Деловой Петербург».