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Царьград

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Оперировали в броне: хирурги спасли бойца с двумя гранатами в теле

Оперировали в броне: хирурги спасли бойца с двумя гранатами в теле

Минобороны рассказало об уникальной операции в прифронтовом госпитале.Об уникальной операции рассказала пресс-служба Минобороны России.

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