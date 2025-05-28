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Место падения обломков БПЛА в Зеленограде оцепили

Место падения обломков БПЛА в Зеленограде оцепили

Сотрудники силовых структур оцепили место падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Зеленограде (Москва).

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