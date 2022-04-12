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Депутаты предложили пути развития для фитнес‑бизнеса в Подмосковье

Депутаты предложили пути развития для фитнес‑бизнеса в Подмосковье

РИАМО - 12 апр. В Красногорске прошла встреча депутатов штаба 120 округа с руководителями фитнес-клубов по вопросам мер поддержки, на которой бизнесу предложили пути развития, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы и участник штаба Сергей Маликов.

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