Депутаты предложили пути развития для фитнес‑бизнеса в Подмосковье

РИАМО - 12 апр. В Красногорске прошла встреча депутатов штаба 120 округа с руководителями фитнес-клубов по вопросам мер поддержки, на которой бизнесу предложили пути развития, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы и участник штаба Сергей Маликов.