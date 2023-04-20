«Милуоки» установил рекорд НБА по количеству набранных очков в отсутствие лидера команды

«Милуоки» обыграл «Майами» во втором матче серии в рамках первого раунда плей-офф (138:122, 1-1). Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо был вынужден пропустить встречу из-за травмы, полученной в первой игре (боли в нижней части спины).
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