👰♀️🤵♂️ В Симферополе прошла первая в Крыму массовая свадьба На торжестве расписались 6 пар. Всего в крымской столице сегодня появится 50 молодоженов, а по всей республике – больше 100.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👰♀️🤵♂️ В Симферополе прошла первая в Крыму массовая свадьба На торжестве расписались 6 пар. Всего в крымской столице сегодня появится 50 молодоженов, а по всей республике – больше 100.