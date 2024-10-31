Пленный боец Погорелов заявил о ротах ВСУ с «мертвыми душами»

Мобилизованный заключенный и бывший офицер украинский полиции, а сейчас военнопленный Роберт Погорелов отметил, что из-за коррупции и потерь на фронте в 58-й бригаде ВСУ есть роты с «мертвыми душами», передает РИА Новости.