Пленный боец Погорелов заявил о ротах ВСУ с «мертвыми душами»

Мобилизованный заключенный и бывший офицер украинский полиции, а сейчас военнопленный Роберт Погорелов отметил, что из-за коррупции и потерь на фронте в 58-й бригаде ВСУ есть роты с «мертвыми душами», передает РИА Новости.
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