Помимо $1 млн, Киев обещал российскому военному помочь уехать в Европу за оставление Горловки (ДНР). Всё это происходило осенью накануне саммита НАТО, сообщили в ФСБ.
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Помимо $1 млн, Киев обещал российскому военному помочь уехать в Европу за оставление Горловки (ДНР). Всё это происходило осенью накануне саммита НАТО, сообщили в ФСБ.
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