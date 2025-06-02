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Возможности ВСУ проводить контратаки оценили

Возможности ВСУ проводить контратаки оценили

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможностей для проведения масштабных контратак. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

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