Ямаль шесть матчей подряд ассистирует и забивает 👏 Серия длится ещё с Евро. Какой же он продуктивный 😎 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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Ямаль шесть матчей подряд ассистирует и забивает 👏 Серия длится ещё с Евро. Какой же он продуктивный 😎 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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