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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КДК оштрафовал «Зенит» на 175 тысяч рублей по итогам матча за Суперкубок, «Спартак» – на 195 тысяч

КДК оштрафовал «Зенит» и «Спартак» по итогам матча за OLIMPBET Суперкубок России . Игра прошла в Нижнем Новгороде 18 июля.

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