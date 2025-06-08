Похоже, США запустили очередной разведывательный спутник, причем не с Земли, а сразу с орбиты

Астрофизик Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) — тот самый, который пристально следит за спутниковой группировкой Starlink — сообщил о том, что от находящейся на геостационарной орбите платформы LDPE отделился космический аппарат USA-546.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии