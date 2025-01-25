Теперь уже бывший президент Сирии Башар аль-Асад утратил в конце декабря не только саму Сирию, но и кавычки применительно к форме своего правления — режиму, — коими его награждали в России, не признавая посылы западной пропаганды о массовых репрессиях со стороны власти в республике.