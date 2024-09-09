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Царьград

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Мина отбилась от аттракциона в Сочи? Аналитики предупредили: "Могут потрепать нервы"

Мина отбилась от аттракциона в Сочи? Аналитики предупредили: "Могут потрепать нервы"

В Сети обсуждают морскую мину, якобы найденную на пляже в Сочи. Аналитики предполагают, что она может быть игрушечной, с аттракциона.

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