Известный литератор и блогер Ольга Савельева побывала в Петрозаводске, где встретилась с местными мастерами — преподавателями епархиальной школы звонарей, действующей при Александро-Невском соборе, Элиной и Денисом Ощепковыми.
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