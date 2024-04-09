Начальник Управления МВД России по Ивановской области наградил лучших следователей региона

Сегодня в УМВД региона пройдет семинар-совещание следственных подразделений, в начале мероприятия руководитель ведомства генерал-майор полиции Владимир Жигайло поздравил представителей следственных подразделений с профессиональным праздником и наградил лучших сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии